Retro Bowl, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir spor oyunu olarak dikkat çekiyor.

Retro tarz oynanışa sahip bir futbol oyunu olan Retro Bowl, amerikan futbolu tarzında oynanan bir oyundur. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir oyun olarak nitelendirebileceğim oyunda futbol becerilerinizi sınayabiliyorsunuz. Beğenerek oynayabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Takımınızı şampiyon yapmak için mücadele etmeniz gereken oyunda işiniz bir hayli zor. Futbol oyunu oynamayı seviyorsanız tatmin olabileceğiniz bir oyun olduğunu da söyleyebilirim.

Retro Bowl oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.