Aksiyon dolu parkurlarda yarışarak alandaki eşyalara ulaşmak için düşman askerlerini etkisiz hale getirmek için mücadele edeceğiniz ReversEstory, mobil platformda Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan olaylıkla erişebileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafikleri ve nefes kesen aksiyon sahneleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda amaç, çeşitli engellerle ve tuzaklarla donatılmış parkurlarda yarışarak sizi engellemeye çalışan askerleri öldürmek ve alandaki değerli eşyaları toplamaktır.

Farklı özelliklere ve silahlara sahip onlarca karakter arasından dilediğinizi seçerek hazine avına çıkabilir ve karmaşık parkurlarda mücadele edebilirsiniz.

Parkurda sizi engellemeye çalışan hareketli blokları ve çubukları vurarak kendinizi korumalı ve platformdaki eşyaları toplayarak koleksiyonunuzu genişletmelisiniz.

Oyunda etkileyici özelliklere sahip onlarca güçlü savaş kahramanı ve ekipmanı yer almaktadır. Ayrıca türlü egelerin ve tuzakların yer aldığı birçok zorlu parkur bulunmaktadır.

Aksiyon oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak hizmete sunulan ReversEstory, binlerce oyun sever tarafından tercih edilen sürükleyici bir oyun olarak öne çıkıyor.