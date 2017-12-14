Rhythm and Bears, animasyon çizgi filmleri izlemeyi seven küçük kardeşiniz veya çocuğunuz için Android telefonunuza indirebileceğiniz oyunlardan biri. İki sevimli ayıcık olan Bjorn ve Bucky ve onların en iyi arkadaşlarıyla birlikte konser veriyoruz. Konser alanını dilediğimizce düzenlememize izin veriliyor. Bol müzikli, rengarenk görselli bir mobil oyun karşımızda.

Telefon veya tablette oyun oynayan küçükler için özel olarak hazırlanmış oyunlardan biri. Yurt dışında popüler olan Bjorn and Bucky çizgi filminin mobil platforma uyarlanmış oyunu diyebilirim. Oyunda çizgi filmin baş karakterleri ve yanlarından ayrılmayan arkadaşlarıyla muhteşem bir konser vermemiz isteniyor. Çalacağımız enstrümanlardan sahne ışıklarına kadar her şeyi ayarlayabiliyor, lazer gösterileri, duman ile ortamı çekici yapabiliyoruz. Daha da güzeli, kostüm, enstrüman, sahne ayarlaması yaparken arka planda çalan müzik durmuyor, sevimli dostlarımız da eğlencelerini sürdürüyor.