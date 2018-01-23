Ringpara, telefonunuz çaldığında reklam göstererek anında para kazandıran ücretsiz bir uygulama. Gün içinde sadece belirlediğiniz saat aralıklarında reklamları göstererek rahatsızlık vermeyen uygulama, arama ekranında reklam gösteren uygulamalardan farklı, güvenilir ve yerli yapım.

Android telefonlara özel bir reklam uygulaması olan Ringpara, belirlediğiniz saatlerde bunu yaparak her aramada reklamlara boğmuyor. Uygulama üzerinden kazandığınız parayı farklı şekillerde harcayabiliyorsunuz. İNİNAL hesaba aktarma, paket yükleme (Vodafone, Turkcell, Türk Telekom), arkadaşa puan gönderme veya bağışta bulunma seçenekleri mevcut. 1 RP = 1 Kuruş, 100 RP = 1TL, 1000 RP = 10 TL ve 10000 RP = 100 TL olarak hesaplanmış. Bu arada telefonunuzun sesi kısık, titreşimde veya kulaklık takılı ise uygulama sizin rahatsız edilmek istemediğinizi düşünüp reklam gösterimi yapmıyor. Gelen aramayı reddetmeniz veya cevapsız arama olması durumunda da reklam gösterilmiyor. Para kazanmanız için de reklamı en az 5 saniye boyunca izlemeniz gerekiyor. Kampanyalar sayfasından da aktif kampanyanızın olup olmadığını, günlük ne kadar kazanabileceğinizi, kaç gün devam edeceğini görebiliyorsunuz.

15 yaş ve üzeri Android telefon kullanıcılarının kullanabildiği para kazandıran reklam uygulaması Ringpara, Türk mühendisleri tarafından geliştirilmiş ve şu anda 35.000’i aşkın kullanıcıya sahip.