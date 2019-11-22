Ragnarok karakterlerini toplayın ve takımınızı kurun.
Ragnarok olarak gireceğiniz bu aksiyon dolu maceraya hoş geldiniz! Destansı bir RPG ile gelen eğlenceli ve kolay oyunda nihai karakter savaşları başlıyor. Heyecan verici bu oyunu hemen indirin ve maceraya katılın!
Benzersiz şanzıman yükseltme sisteminde karakterlerinizi toplayın ve amansız bir maceraya hazır olun. Yalnızca parmak hareketleriyle oynayacağınız bu oyunda toplamak için sayısız Ragnarok kahramanı yer alıyor. Her kahramanın kendine özgü yetenekleri ve becerileri ile liderliğinizi bir adım öne çıkartın.
RO: Click H5 Özellikleri
- Tek bir tıklamayla hem çiftliğin hem de becerilerin tadını çıkar
- Birçok aşamada sayısız canavarlarla savaş
- Oynaması ücretsiz rol oyunu
- Birbirinden farklı Ragnarok kahramanlarını sırala
- Liderlik tablosunda en yukarı çıkmak için savaş