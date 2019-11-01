Kriket sporunda uzmanlaşmış ekstra hızlı robotlara karşı mücadele ederek nefes kesen müsabakalara çıkacağınız Robot Cricket, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan rahatlıkla ulaşabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve hassas kontrolleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, farklı özelliklere sahip kriket oyuncularından dilediğinizi seçerek robotlara karşı mücadele etmek ve puan toplayarak seviye atlamaktır. Robotları çaresiz bırakarak topu olabildiğince uzağa atmalı ve maksimum puanı toplayarak yolunuza devam etmelisiniz. Robotlar topu farklı hızlarda ve yüksekliklerde size atarlar. Sizde topu en iyi kontrollerle karşılamalı ve sert bir vuruşla golü atmalısınız. Sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda onlarca farklı karakter ve birçok robot yer almaktadır. Ayrıca kriketçinizi özelleştirebileceğiniz sayısız kıyafet ve aksesuar bulunmaktadır. Seviye atlayarak farklı objelerin kilidini açabilir ve güçlü bir karakter oluşturabilirsiniz.

Mobil platformda spor oyunları arasında yer alan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından keyifle oynanan Robot Cricket, ücretiz oyunlar arasındadır.