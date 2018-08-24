Robot Warfare Online

Bu çevrimiçi çok oyunculu robot nişancı oyunu dinamik robot savaşları sunuyor. Süper makinelerden oluşan çelik koalisyonunu oluştur, dünya çapındaki turnuvalarda mücadele et, liderlik tablolarında zirveye tırman. Takımını kurmalı ve bir an önce savaşa başlamalısın.

Takım karşılaşmalarında ve ölüm maçlarında en iyiler arasında bir adım öne çık, çok oyunculu savaş modlarındaki gerçek robotik pvp savaşlarında yeteneklerini sergile. Takım savaşında iki takım birbiriyle savaşacak süre sonunda en fazla robotu ayakta kalan takım kazanacak.

Puan savaşında ise daha fazla puan toplayan takım kazanır. Müttefiklerinle omuz omuza düşmana karşı sağlam dur, puanlarını verme. Ayrıca son olarak özel oyun modlarında kendi oyununu oluştur, kendi kurallarını koy, arkadaşlarını davet et ve birlikte oyna.