Rocky Climb, en yüksek dağların zirvesini görmek için ter döktüğünüz süper eğlenceli bir arcade oyun. Minimalist stilde renkli, capcanlı grafikler sunuyor ve kolay oynanışıyla her yaştan mobil oyuncuya hitap ediyor. Tırmanma oyunlarını seviyorsanız, Android telefonunuza indirip hemen oynamaya başlayın.

Sadece Sylvester Stallone’nin değil, yerli - yabancı filmlerde gördüğümüz efsane karakter Rambo’nun yerine geçtiğiniz arcade oyunda doğanın harikalarının en güzelini keşfediyorsunuz. Dünyada zirve noktasını görmediğiniz tek bir dağ kalmayana dek tırmanıyorsunuz. Rambo olduğunuzdan herhangi bir ekipmana ihtiyacınız yok. Çıkıntılara tutunarak ilerliyorsunuz. Eşsiz bir manzarayla karşılaşacağınız zirveye olan mesafeniz bölüm geçtikçe artıyor. Bu noktada oyunun güzel bir yanından bahsetmek istiyorum. Dağın belli noktalarında durak noktaları var. Buralarda düşerseniz yerden başlamak yerine düştüğünüz yerden tırmanmaya devam ediyorsunuz.