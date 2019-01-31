Rogue Agents, Counter Strike gibi dünya genelinde oyuncuları bir araya getiren, mücadeleye sokan mobil aksiyon oyunu. Üçüncü şahıs kamera açısından oynanış sunan nişancı oyunu ya da kısa olarak TPS oyunu. Hayatta kalma temelli hızlı tempolu mobil oyunları seviyorsanız tavsiye ederim. İndirmesi de oynaması da ücretsiz!

Sadece Android platformunda indirilebilir olan online TPS oyunu Rogue Agents’da ajanlarla süre sınırlı mücadelelere giriyorsunuz. Tek başınıza herkese karşı hayatta kalma mücadelesi veriyorsunuz ya da takım oluşturarak kapışıyorsunuz. Karakterlerin tümü ajan. Kötü niyetli ajanlar arasından seçiminizi yapıp arenaya giriyorsunuz. Haritaların büyüklüğü yeterli. Silah çeşitliliği de tatmin edici düzeyde. Kontrol sistemi geliştirici tarafından basit olarak belirtilse de biraz alışma gerektiriyor.

Rogue Agents Özellikleri: