Rolly Hill'de topları duvarlardan zıplatmalısınız ve her turda inen sihirli blokları yok etmelisiniz. Farklı bloklar, kendilerine karşı kullanılabilecek benzersiz özelliklere sahiptir. Topları ateşlemek için doğru açıyı seçin, en iyi büyüleri kullanın ve onları yok etmek ve ödül almak için kötü blokları parçalayın.

Küçücük hücreyi kontrol edin ve büyümek için diğer puanları yiyin ama dikkatli olun ve engellere takılmayın. Hayatta kal ve oyundaki en büyük hücre haline kadar büyümeye çalışın. Yerdeki puanları toplamak ve büyümek için küpler üzerinde yuvarlayın. Engellerden ve deliklerden kaçının. Kolay kontroller, tatmin edici oyunda bolca eğlenin!

Oyun boyunca yerleştirilen noktaları ya da daha küçük topları toplayarak hücrenizi büyütün. Aynısını yapmaya çalışan daha büyük oyunculardan kaçının. En büyük oyuncu olmak için diğer oyuncularla yarışın.