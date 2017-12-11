Rolly Vortex, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz keyifli bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Reflekslerinizi sınayabileceğiniz ve keyifli zamanlar geçirebileceğiniz oyunda hızlı olmalı ve puanlar kazanmalısınız.

Renkli atmosferi ve sürükleyici kurgusuyla dikkat çeken Rolly Vortex, arkadaşlarınızla mücadele edebileceğiniz bir mobil oyundur. Oyunda parmağınızla dokunarak merkeze doğru ilerlemeye çalışıyorsunuz. Son derece dikkatli olmanız gereken oyunda işiniz bir hayli zor diyebilrim. Yüksek puanlara ulaşarak arkadaşlarına meydan okuyabileceğiniz oyunu mutlaka denemelisiniz. Eğer boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz bir oyun arayışındaysanız Rolly Vortex tam size göre bir oyun diyebilirim. Engelleri de aşmanız gereken oyunu sakın kaçırmayın. Çocukların da beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm Rolly Vortex sizleri bekliyor.

Rolly Vortex oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.