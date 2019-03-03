Mobil platformda aksiyon oyunları kategorisinde yer alan ve ücretsiz olarak hizmete sunulan Rookie Tank-Hero, heyecan dolu tank savaşlarının sahne aldığı eşsiz bir savaş oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Acemi bir tank kullanıcısı olarak başlayacağınız bu oyunda, tank savaşları yaparak tecrübe kazanabilir ve ilerleyen bölümlerde usta bir tank savaşçısı olabilirsiniz. Oyun içerisinde kullanabileceğiniz onlarca farklı tank ve savaş aleti yer almaktadır. Savaş alanında karşınıza çıkacak çeşitli bombalama mekanizmalarına sahip birçok düşman tankı bulunmaktadır. Oyun toplamda 150 aşamadan ve 3 farklı savaş alanından oluşmaktadır.

Üssünüze saldıran ve ekibinizi yok eden düşmana karşı tek bir tankla savaşarak, tankları etkisiz hale getirmelisiniz. Savaşta kullanacağınız tankı seçerek, size saldıran tankları hedef almalı ve bombalayarak imha etmelisiniz. Kaliteli grafik tasarımı ve ses efektleri ile güçlendirilmiş bu oyun ile aksiyon dolu anlar sizleri bekliyor.

Android ve İOS işlemcili cihazlarda keyifle oynayabileceğiniz Rookie Tank-Hero, yüz binlerce aksiyon tutkunu tarafından tercih edilen kaliteli bir tank savaş oyunu olarak dikkat çekiyor.