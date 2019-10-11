Rope Slash, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir mobil oyundur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir oyun olarak nitelendirebileceğim Rope Slash, en uygun zamanda ekrana dokunarak zorlu bölümleri tamamlamaya çalıştığınız bir oyundur. Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda oldukça basit bir oynanış yer alıyor. Oyunda ipi kesiyor ve topu serbest bırakarak engelleri yıkmaya çalışıyorsunuz. Renkli görselleri ve sürükleyici atmosferiyle dikkat çeken oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Yüzlerce zorlu bölüme sahip olan Rope Slash, sizleri bekliyor. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Rope Slash oyununu mutlaka denemelisiniz.

Rope Slash oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.