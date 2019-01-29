Mobil aksiyon oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak oynanan Royale Battle Survivor ile hayatta kalmaya çalışacağız.

Google Play üzerinden oyunculara sunulan ve henüz beklediği ilgiyi göremeyen Royale Battle Survivor, App Nexe Developer tarafından geliştirildi ve yayınlandı. Ücretsiz olarak oyuncuların beğenisine sunulan yapımda günümüzün en çok oynanan oyun modu olan battle royale yer alıyor.

Gerçekçi grafikleri ve zengin içeriği ile oyunculara hem rekabeti hem de eğlenceyi iç içe sunacak olan yapımda savaşta kalabilmek için rakiplerimizi etkisiz hale getirmeye çalışacağız. Aktif olarak 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanan yapım, rengarenk bir içerik kalitesine sahip.

Ses efektleri ve görsel efektler ile desteklenen oyunda geniş bir harita ile karşılaşacağız.

İyi oyunlar dileriz.