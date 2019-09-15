Distinctive Games imzası ile geliştirilen ve tamamen ücretsiz olarak oyunculara sunulan Rugby League 19 bir spor oyunudur.

Mobil spor oyunları arasında yer alan Rugby League 19 ile mobil cihazımızda Amerikan futbol maçlarına katılacağız. Android ve İOS platformunda oynaması ücretsiz olarak yayınlanan mobil yapımda farklı modları deneyimleyebilecek, 3D görseller eşliğinde maçlara katılacağız.

Yeni zorluk modununda yer aldığı oyunda kariyer modu ile birbirinden farklı liglere ve kupa maçlarına katılacak, başarılara imza atacak ve kariyer basamaklarını birer birer tırmanacağız. En iyi takımı kurarak mücadele edeceğimiz yapımda rengarenk bir atmosferde heyecan dolu maçlara katılacğaız.

Basit kontrollerin de yer aldığı oyunda dileyen oyuncular gerçek zamanlı olarak diğer oyuncular ile de mücadele edebilecekler.

İyi oyunlar dileriz.