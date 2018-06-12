500 binden fazla oyuncu tarafından keyifle oynanan Rugby Nations 18, Amerikan Futbolunu mobil platforma getiriyor.

Android ve İOS platformu için ücretsiz olarak yayınlanan spor oyunu, rengarenk atmosferi ile oyunculara eğlence dolu dakikalar sunuyor. Oldukça keyifli bir oynanış tarzına sahip olan yapımda, bizleri heyecan ve rakebet dolu maçlar bekliyor.

Oyun içerisinde taktikler yapabilecek, uygulayabilecek ve topu belirtilen alana taşımaya çalışacağız. Kariyer modununda yer aldığı mobil yapımda, kupalar kaznabilecek, liglere katılabilecek ve oyuncular transfer edebileceğiz.

Oyundaki maçlar sırasında trübünlerin tezahüratları bizleri etkilelyecek ve atmosfere hızlı bir giriş yapma fırsatı verecek. 450’den fazla takımın yer aldığı yapımda 8 farklı heyecan modu yer almaktadır. Oyuncular bu modların her birinde farklı içerik ve özellikler ile karşı karşıya kalmaktadır. Sezgizel kontroller ile oynanan yapım, basit arayüzleri ve kaliteli grafikleri ile bizlere mobil platformda en gerçekçi Amerikan Futbol oyununu sunmaktadır.

Hareketli animasyonlar ile desteklenen Rugby Nations 18, mobil oyunculara sunulan ücretsiz bir spor oyunudur.