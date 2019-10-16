Spor oyunlarının başarılı ismi olan Distinctive Games tarafından geliştirilen ve hem Android hem de iOS platformu oyuncularına sunulan Rugby Nations 19 ücretsiz olarak indirilip oynanmaya devam ediliyor. 50 binden fazla oyuncu tarafından oynanan Rugby Nations 19 oyunculara eşsiz bir Amerikan futbol deneyimi sunacak.

Gelişmiş grafikleri ve zengin içerikleri ile şuana kadar oyuncuların yüzünü güldürmeyi başaran yapım ücretsiz yapısı ile de geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor. Farklı oyun modlarının yer aldığı yapımda dünya kupası gibi turnuvalara katılacak ve dünyanın dört bir yanında sürükleyici maçlara dahil olabileceğiz.

Farklı oyuncuların ve yeteneklerin de yer aldığı yapımda oyuncular kulüplerini stadlarını kişiselleştirebilecek, diledikleri gibi yükseltebilecekler. Yapım basit kontroller ile her kesimden oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.