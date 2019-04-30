Hem Android, hem de İOS sürümleri ile oyun severlere farklı platformlarda hizmet veren ve oldukça geniş bir kitleye hitap eden Run Race 3D, zorlu parkurlarda rakiplerinize karşı yarışarak çeşitli engelleri aşabileceğiniz ve bitiş çizgisine ulaşarak zafer elde edebileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Basit ama eğlenceli grafikleri ve keyif verici müzikleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken, engellerle dolu parkurlarda hızla ilerleyerek rakiplerinizi geride bırakmak ve parkuru birinci tamamlamaktır. Hızla koşarak engellerin üzerinden atlamalı ve iplere tırmanarak yolunuza devam etmelisiniz. Ayrıca çeşitli bölgelerde bulunan yaylara basarak yüksek duvarlardan atlayabilir ve rakiplerinizi geride bırakabilirsiniz. Macera dolu anlar geçirebileceğiniz ve kıyasıya yarışlara katılabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda kırmız, yeşil, sarı ve pembe renklerde birçok farklı karakter bulunmaktadır. İstediğiniz karakteri seçerek parkurlarda koşmaya başlamalı ve rakiplerinizi saf dışı bırakmalısınız. Çeşitli objelerden yardım alarak parkurları tamamlayabilir ve ödüller kazanabilirsiniz. Mobil platformda spor oyunları arasında yer alan Run Race 3D’ye ücretsiz olarak ulaşabilir ve eğlenceli anlar geçirebilirsiniz.