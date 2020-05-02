Mobil cihazınızda zombiler ve yaratıklarla karşılaşmaya hazır mısınız?

Forever Tiger tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak mobil platformda yer alan Safe Zone arcade oyunları arasında yer alıyor.

Renkli içeriklerinin yanı sıra aksiyon yüklü oynanışı ile mobil platform oyuncularını zombiler ile karşı karşıya getiren yapım sürükleyici bir atmosfere sahip. Zombilerle ve yaratıklarla dolu bir dünyada hayatta kalmaya çalışacağımız oyun da nadir silahları toplayarak kendimizi koruyacağız.

Yüzlerce yükseltme kilidinin de yer aldığı yapım içerisinde zombileri etkisiz hale getirdikçe puan kazanacak ve bu kilitleri puanlar ile açarak zombilere karşı daha güçlü olacağız.

Fantastik oynanışına ek olarak farklı oynanış mekanlarına da sahip olan yapım da 100’den fazla farklı silah türü olacak. Bu silahların saldırı ve mermi güçleri de birbirlerine göre farklı olacak.

Mobil platformda 1 milyon oyuncuyu geride bırakan başarılı yapım düzenli olarak güncelleme almaya devam ediyor.