Sago Mini Bug Builder, çocuklar için yaratıcı yönlerini gösterebilecekleri, merak duygularını ve ilgi alanlarını temel alan oyunlar geliştiren Sago Mini’nin böcek oluşturma oyunu. 2 - 4 yaş arası çocuğunuz varsa, Android telefon/tabletinize yükleyip onunla birlikte keyifle oynayacağınız bir oyun. Böceklerin sevimli hallerinin gösterildiği oyunlarda animasyonlar etkileyici.

Android platformunda ücretsiz indirilmeye açılan oyun bir hayli ilginç. Oyunda böceklerin gövdesini oluşturan şekiller üzerinde boyamalar yapıyorsunuz ve bitirdiğinizde şekil birden canlanarak sevimli bir böcek haline geliyor. Yumurtasından hızlıca çıkan böceğinizi besleyebiliyor, hatta şapka takabiliyorsunuz. İlginç sesler çıkararak komik hareketler sergileyen böceğinizin videosunu kaydedebiliyorsunuz.