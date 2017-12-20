Sago Mini Farm, okul öncesi 2 - 5 yaş çocuklar için uygun çiftlik oyunu. Android telefon/tabletinizde oyun oynayan çocuğunuz için güvenli, reklamsız, eğitici bir oyun arıyorsanız tavsiye ederim. İnternetsiz oynanabilir olmasıyla seyahat ederken de çocuğunuz rahatlıkla oynayabilir.

Çocukların geniş hayal güçlerini kullanmalarını isteyen eğlenceli, animasyonlarla süslenmiş rengarenk görsellere sahip mükemmel bir mobil oyun Sago Mini Farm. Çiftlikte yapılabileceklerin sınırı gerçekte bellidir ancak oyunda tamamen çocuğunuza bağlı. Traktöre saman yükleme, atları besleme, sebze yetiştirme, yemek pişirme, çamurlu suya dalma, lastik salıncakta dinlenme gibi klasik işlerin yanı sıra kazı keçinin üzerinde dolaştırma, tavuğa şapka giydirme, barbeküde peynir pişirme ve daha pek çok gerçekte olmayacak işle uğraşarak eğlenebilirsiniz. Bu arada çiftlikteki her şeyle etkileşime geçebilirsiniz.

Ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte keyifle oynayacağı çiftlik oyunu, okul öncesi çağdaki çocuklara yönelik uygulama ve oyuncaklar yapan Sago Mini’ye ait.