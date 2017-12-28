Sago Mini Holiday Trucks and Diggers (Sago Mini Yılbaşı Kamyon ve Kazıcıları), 2 - 4 yaş arası çocuklar için uygun ücretsiz, reklamsız, uygulama içi satın alım sunmayan, güvenli bir Android oyunu. Damperli kamyonla karla kaplı yolu temizleme, kardan dev bir kale inşa etme, kocaman makinelerle kazı çalışması, yılbaşı süslemesi ve daha birçok iş sizi bekliyor.

Telefon / tabletinizde oyun oynamaya meraklı çocuğunuz veya küçük kardeşiniz için indirebileceğiniz güzel oyunlardan biri. Animasyonlarla güzelleştirilmiş çizgi film stili görsellere sahip oyunda eğlenceli karakterlerle karın keyfini sürüyorsunuz. Kamyon ve kazıcılarla karla kapla bölgeleri eğlenerek temizliyor, işiniz bittiğinde de yılbaşı için süsleme işine girişiyorsunuz.