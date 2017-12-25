Sago Mini Ocean Swimmer, 5 yaş ve altı çocuklar için uygun, telefon ve tablette oynanabilen balık yüzdürme oyunu. Sevimli balık Fins ile milyonlarca türün yaşam sürdüğü etkileyici su altı dünyasını keşfe çıktığımız oyunda ilerledikçe yeni animasyonlar açılıyor ve Fins’in eğlenceli yüzüyle tanışıyoruz.

Fins adlı yeşil sevimli bir balıkla okyanusta gezintiye çıktığımız oyunda 30’dan fazla eğlenceli animasyon keşfedilmeyi bekliyor. Fins ve arkadaşları oldukça eğlenceli. Okyanusu keşfederken size eşlik eden arkadaşlarınızla şarkılar söylüyor, dans ediyor, kahkahalar atıyorsunuz. Okyanusta dilediğinizce yüzebilirsiniz ancak sarı işaretlere doğru yüzerseniz eğlenceli animasyonları açarsınız.

Çocukların sevdiği, ebeveynlerin de güvendiği uygulama ve oyunlar geliştiren Sago Mini’nin su altı oyunu, Android platformunda ücretsiz. Geliştiricinin diğer oyunları gibi uygulama içi satın alım yok, üçüncü taraf reklam yok, tamamen güvenli içerik sunuyor.