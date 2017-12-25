Sago Mini Toolbox, okul öncesi 2 - 4 yaş arası çocuklar için uygun eğitici Android oyunu. Tamircilik yapmayı ve inşa etmeyi seven çocukların oynayabileceği harika bir oyun. Android platformunda ücretsiz indirilebilir olan oyun, reklamsız ve uygulama için satın alım sunmuyor.

Çocukların ebeveynleriyle birlikte oynayabilecekleri, merak duygularını, yaratıcıklarını ve ilgi alanlarını temel alan oyunlar geliştiren Sago Mini’nin Toolbox adını verdiği oyununda sevimli köpekçik, kuş ve şaşkın robot dahil birçok karakter yer alıyor. Onlarla birlikte evde bir şeyleri tamir ediyorsunuz. İngiliz anahtarı, testere, çekiç, matkap, makas ve diğer aletlerle verilen işleri yapıyorsunuz. Kukla dikmekten robot yapmaya tonlarca iş sizi bekliyor.

Sago Mini Toolbox Özellikleri: