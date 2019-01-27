Sago Mini World uygulamasında, çocuklarınızı eğlendiren ve gelişimine katkıda bulunan birçok içerik bulunuyor.
Çocuklarınızı internetteki zararlı içeriklerden korumak ve onların gelişimine katkıda bulunmak istiyorsanız, Sago Mini World uygulamasını Android cihazlarınızda deneyebilirsiniz.
Çocuklara özel bir uygulama olarak hazırlanan Sago Mini World, 2-5 yaş arasındaki çocukları eğlendiren ve eğiten birçok faydalı içerik sunuyor. Çocukların, internetin zararlı içeriklerden korunmasında da büyük rol oynayacağını düşündüğüm Sago Mini World uygulamasında onlarca farklı oyun koleksiyonuna erişebilirsiniz.
Oyun koleksiyonundan seçerek indirdiğiniz oyunları dilediğiniz yerde internet bağlantısı olmadan dahi oynayabileceğiniz Sago Mini World uygulamasında, her ay yeni içerikler de ekleniyor. Aylık ve yıllık aboneliğe sahip olan kullanıcılara özel birçok ek özellik de sunan Sago Mini World uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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