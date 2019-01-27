Çocuklarınızı internetteki zararlı içeriklerden korumak ve onların gelişimine katkıda bulunmak istiyorsanız, Sago Mini World uygulamasını Android cihazlarınızda deneyebilirsiniz.

Çocuklara özel bir uygulama olarak hazırlanan Sago Mini World, 2-5 yaş arasındaki çocukları eğlendiren ve eğiten birçok faydalı içerik sunuyor. Çocukların, internetin zararlı içeriklerden korunmasında da büyük rol oynayacağını düşündüğüm Sago Mini World uygulamasında onlarca farklı oyun koleksiyonuna erişebilirsiniz.