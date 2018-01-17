Sanal Diş Hekimi Hastanesi oyunu çocuklar için eğitici nitelik taşıyan bir Android oyunu olarak öne çıkıyor.

Çocuklar için dişçiye gitmek en büyük korkuların başında geliyor. Onları ikna etmek için büyük çaba harcayan ebeveynler ise çok zor anlar yaşayabiliyor. Bu korkuyu bir nebze de olsa giderebileceğini düşündüğüm Sanal Diş Hekimi Hastanesi oyunu, diş hekimlerinin gerçekleştirdiği işlemleri eğlenceli bir şekilde sizlere sunuyor. Hastaneye gelen hastaların çürük dişlerini çekebileceğiniz oyunda, dişlerde bulunan lekeleri de çıkarabiliyorsunuz.