Sanal Diş Hekimi Hastanesi oyunuyla hastalarınızın dişlerini tedavi edebilirsiniz.
Sanal Diş Hekimi Hastanesi oyunu çocuklar için eğitici nitelik taşıyan bir Android oyunu olarak öne çıkıyor.
Çocuklar için dişçiye gitmek en büyük korkuların başında geliyor. Onları ikna etmek için büyük çaba harcayan ebeveynler ise çok zor anlar yaşayabiliyor. Bu korkuyu bir nebze de olsa giderebileceğini düşündüğüm Sanal Diş Hekimi Hastanesi oyunu, diş hekimlerinin gerçekleştirdiği işlemleri eğlenceli bir şekilde sizlere sunuyor. Hastaneye gelen hastaların çürük dişlerini çekebileceğiniz oyunda, dişlerde bulunan lekeleri de çıkarabiliyorsunuz.
Dişlerin durumunu kontrol ederek teşhis koyma imkanı da sunan uygulamada, ameliyatlara da girebiliyorsunuz. Tedavi edilecek hastalar arasından en kötü durumda olanları seçerek tedaviye başlayabileceğiniz Sanal Diş Hekimi Hastanesi oyununda dişleri tıbbi ekipmanları kullanarak temizleyebiliyor ve fırçalama, suyla temizleme gibi işlemler uygulayabiliyorsunuz. Çocuklarınız için eğitici olacağını ve dişçi korkularını yeneceğini düşündüğüm Sanal Diş Hekimi Hastanesi oyununu ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
YORUMLAR