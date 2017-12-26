Android işletim sistemli tablet ve akıllı telefonlarda oynanabilen Sandbox mobil oyunu, sayılar ve etiketlerle boyama yaptıran ortaya harika eserler çıkaran keyifli, dinlendirici ve eğitici bir boyama oyunudur.

Boyama kitapları çocukların bilhassa okul öncesi eğitimi için oldukça önemlidir. Çocukların renkleri öğrenmesi ve el becerileri için önem arz eden bu aktivite artık çocukların erkenden hayatlarına mobil cihazları eline almasıyla mobil platforma taşındı.

Sandbox mobil oyununu son derece basit bir oynanışa sahip. Üzerinde numaralar yazılmış küçük kareleri boyayarak ortaya nefis resimler çıkarmalısınız. Karelerin üzerinde yazılı olan numaralar aslında bir rengi temsil ediyor olacak. Alt bölümde ise hangi rengin hangi numara olduğu belirtilecek. Bu noktada sayıları eşleştirerek doğru renk ile kareyi boyayacaksınız. Çocukların renkleri tanıması ve sayıları öğrenmesi için oldukça yararlı bir uygulama olan Sandbox’ı yetişkinler de oynayarak stres atabilir ve sakinleşebilir. Huzur dolu Sandbox mobil oyununu Google Play Store’dan ücretsiz indirebilirsiniz.