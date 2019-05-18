İndir
Sat-7 Türk 4.1 (Android)
  1. Tamindir
  2. Uygulama
  3. Eğlence
  4. Sat-7 Türk - Android için TV İzleme Uygulaması

Sat-7 Türk

4.1
Android
Sat-7 Türk
ÜCRETSİZ
0  
0  
0  
0  
0  
kullanıcı
- 1
- 2
- 3
- 4
Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz -

Sat-7 Türk uygulaması, akıllı telefonlarınızdan canlı yayınları seyretme imkanı sunuyor.

Sat-7 Türk uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan Sat-7 Türk yayınlarını takip edebilirsiniz.

Türkiye’de yaşayan Hristiyanlara yönelik yayınlar gerçekleştiren bir televizyon kanalı olarak yayın hayatına başlayan Sat-7 Türk, dilediğiniz her yerde yayınları takip edebilmeniz için ücretsiz mobil uygulamasını da sizlere sunuyor. Sadece dini programlar değil, birçok farklı konuda da programlar yapan Sat-7 Türk, yayınlarında sadece bilgilendirme amacı güdüyor.

Türkçe ve İngilizce olarak iki farklı dilde hizmet veren Sat-7 Türk uygulamasında, canlı yayınları takip edebileceğiniz gibi geçmiş programları da tekrar izleyebilirsiniz. Program rehberi bölümü de sunan Sat-7 Türk uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri

  • Canlı yayın izleme
  • Program rehberi
  • Türkçe ve İngilizce desteği
  • Geçmiş program kayıtları
  • Programlar için alarm kurma

YORUMLAR