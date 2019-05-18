Sat-7 Türk uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan Sat-7 Türk yayınlarını takip edebilirsiniz.

Türkiye’de yaşayan Hristiyanlara yönelik yayınlar gerçekleştiren bir televizyon kanalı olarak yayın hayatına başlayan Sat-7 Türk, dilediğiniz her yerde yayınları takip edebilmeniz için ücretsiz mobil uygulamasını da sizlere sunuyor. Sadece dini programlar değil, birçok farklı konuda da programlar yapan Sat-7 Türk, yayınlarında sadece bilgilendirme amacı güdüyor.

Türkçe ve İngilizce olarak iki farklı dilde hizmet veren Sat-7 Türk uygulamasında, canlı yayınları takip edebileceğiniz gibi geçmiş programları da tekrar izleyebilirsiniz. Program rehberi bölümü de sunan Sat-7 Türk uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri