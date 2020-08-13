Scribble Rider oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunudur.

Online olarak oynanan bu oyunda oyunun kaderini sen belirliyorsun. Arabana çizeceğin tekerlekler yolları aşmak için sana yardım edecek. Suda, karada, merdivenlerde veya domino taşlarında seni en hızlı götürecek tekerleği çizmen gerekiyor.

Bunu yapmak için çok iyi bir ressam olman gerekmiyor. Önemli olan doğru stratejiyi kurarak oyunu birincilikle bitirebilmek. Yolda karşına çıkan altınları da toplayarak en iyi aksiyon arabası sürücüsü olabilirsin. Şekil tamamen senin hayal gücüne kalmış.

Oyunun ortasında şekli değiştirebilir ve hızına hız katabilirsin. Tasarımları ve grafikleri ile göz dolduran ve oynaması aşırı keyifli bir macera oyunu.

Böylesine bir macerayı daha önce hiç denemediğine eminim. Yeni deneyimler kazanmak ve eğlenceye doymak istiyorsan bu oyun tam sana göre. Sen de oyunu ücretsiz olarak indirip hemen oynamaya başlayabilirsin.