Sea Stars: World Rescue

Yüz, suya dal, tehlikelerin üzerine atla ve canlıları kurtar: eğlenceli ve sevimli sonsuz yüzücü olarak su içerisindeki canlıların hayatını kurtar. Hadi şimdi okyanusu kurtarmaya ve canlıların yaşamına yardım edin!

Yol boyunca engelleri aşmanıza yardımcı olmak için çeşitli bonusları ve güçlendirmeleri toplayın. Su içerisinde karşılaştığınız tehlikeleri temizleyin ve okyanusun ömrünü uzatın. Denizin derinliklerinde (12 okyanus) yüzme arkadaşına katıl. Yüzme becerilerini geliştirmek için solungaçlarınızı yükseltin.

deniz serüveninizi, bitki ve deniz yaşamıyla özelleştirin. Denizdeki arkadaşlarınızı ve küçük yavruları tehlikeli kırıntılardan ve düşmanlardan kurtarın. Tüm bunları yaparken dünya çapındaki farklı deniz ve okyanusları ziyaret edin.