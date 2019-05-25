SEASON 19 Pro Football Manager, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil futbol menajerlik oyunu olarak dikkat çekiyor.

Spor tutkunlarının beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm bir oyun olarak dikkatimizi çeken SEASON 19 Pro Football Manager, zorlu müsabakalara katılarak kendi futbol imparatorluğunuzu kurabileceğiniz bir oyundur. Oyunda kendi takımınızı kurup yönetiyor ve diğer takımlarla maç yaparak galip gelmeye çalışıyorsunuz. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda geleceğin yıldızlarını da keşfederek futbolcular yetiştirebiliyorsunuz. Oyuncularınızı geliştirebileceğiniz ve daha güçlü bir takım haline de gelebileceğiniz oyunda takınızı iyi yönetmelisiniz. Stratejik hamleler yaparak ilerlemeniz gereken oyunda işiniz bir hayli zor. 3 boyutlu olarak oynanan oyunda oyuncularınızı ve kulübünüzü dilediğiniz gibi yönetebiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini de söyleyebilirim.

SEASON 19 Pro Football Manager oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.