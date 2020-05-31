Mobil platformda profesyonel bir futbol menajeri olmaya hazır mısınız?

Season 20 Pro Football Manager ile birbirinden farklı liglerde farklı kupa maçlarında boy gösterecek, gerçekçi mücadelelere katılacak ve şampiyon olmanın yollarını arayacağız.

Mobil spor oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak yayınlanan başarılı yapım, Awesome Prototype tarafından geliştirildi. Mobil platformdaki en gerçekçi futbol menajerlik oyunlarından bir tanesi olan Season 20 Pro Football Manager gerçek zamanlı olarak oynanabiliyor.

Dünyanın farklı noktalarındaki oyuncular gerçek zamanlı olarak takımları ile karşı karşıya gelecek ve mücadele edecekler. Farklı taktikler ve stratejilerin yanı sıra tesisleri de geliştirebilecek olan oyuncular daha iyi bir takım toplamaya çalışacaklar.

Dünyaca ünlü oyuncuların da yer aldığı yapım da Türkçe dahil olmak üzere farklı dil seçenekleri de karşımıza çıkacak.