Second Galaxy, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz yüksek kaliteli görselleriyle dikkat çeken bir rol yapma oyunudur.

Kısa süre sonra yayınlanacak olan Second Galaxy oyunu, dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla online olarak savaşabileceğiniz bir oyundur. Yüksek kaliteli görselleriyle dikkat çeken oyunda kendi uzay gemilerinizi geliştirebiliyorsunuz. Galaksinin derinliklerini keşfedip kıyasıya mücadele edebileceğiniz oyunda görsel bir şölene konuk oluyorsunuz. Açık dünya MMO oyunları oyunları oynamayı seviyorsanız eğer ve uzaya da merakınız varsa kesinlikle bu oyun tam size göre.

Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz, birbirinden güçlü silahları kontrol edebileceğiniz ve aksiyon dolu mücadelelere giriş yapabileceğiniz Second Galaxy oyununu mutlaka deneyimlemeniz gereken oyunlardan bir tanesi. Bol animasyonları ve kaliteli görselleriyle de ön plana çıkan Second Galaxy, sizleri bekliyor.

Second Galaxy oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebiyorsunuz.