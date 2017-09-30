Şevkat Yerimdar Bilgi Yarışması uygulamasıyla Şevkat Yerimdar dizisi hakkındaki bilgilerinizi test edebilirsiniz.
Şevkat Yerimdar Bilgi Yarışması uygulamasıyla Android cihazlarınızdan diziyle ilgili bilgilerinizi sınayabilirsiniz.
Son zamanların popüler dizisi Şevkat Yerimdar, toplumda büyük bir kesim tarafından beğenilerek izleniyor. Komedi dalında seyircileriyle buluşan Şevkat Yerimdar dizisi için hazırlanan Şevkat Yerimdar Bilgi Yarışması uygulaması, diziyle ilgili soruları cevaplayarak keyifli vakit geçirmenizi hedefliyor.
Dizinin sıkı takipçisi olduğunuzu düşünüyorsanız, sizin için hazırlanan birbirinden farklı soruları cevaplayabilirsiniz. Uygulamada sorulan soruları aşağıda karışık olarak verilen harflerden seçerek doğru bilmeniz gerekiyor. Bilemediğiniz sorular için arkadaşınızdan yardım isteme ve ipucu kullanma imkanı da sunan uygulamada, bu özellikleri kazandığınız kredilerle kullanabiliyorsunuz. Sürekli güncel soruların dahil edildiği Şevkat Yerimdar Bilgi Yarışması uygulamasını ücretsiz olarak indirebilir, keyifli vakit geçirebilirsiniz.
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