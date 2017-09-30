Şevkat Yerimdar Bilgi Yarışması uygulamasıyla Android cihazlarınızdan diziyle ilgili bilgilerinizi sınayabilirsiniz.

Son zamanların popüler dizisi Şevkat Yerimdar, toplumda büyük bir kesim tarafından beğenilerek izleniyor. Komedi dalında seyircileriyle buluşan Şevkat Yerimdar dizisi için hazırlanan Şevkat Yerimdar Bilgi Yarışması uygulaması, diziyle ilgili soruları cevaplayarak keyifli vakit geçirmenizi hedefliyor.