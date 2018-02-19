Shadowgun Legends, FPS, RPG shooter türünü harmanlayan bilim kurgu temalı kaliteli bir mobil oyun olarak karşımıza çıkıyor. Uzaylıların saldırısı altında dünyayı içerisinde bulunduğu durumdan kurtaracak efsane savaşçı ve kahramanlar arasından savaşın yönünü değiştirebilecek sınırsız güce sahip bir askerin yerine geçiyoruz. Galaksinin en iyi savaşçısı olduğunuzu gösterme zamanı!

Bilim kurgu, gelecek üzerine kurulu FPS oyunlarından keyif alıyorsanız, Android platformunda ücretsiz indirilmeye açılan bu oyuna kesinlikle bir şans tanımalısınız. Fütüristik dünyada geçen oyunun hem hikaye modu hem de çok oyunculu (multiplayer) modu sürükleyici. İnsanlığı uzaylıların saldırısından kurtarmaya çalıştığımız Hikaye Modunda 4 farklı gezegende 200’ün üzerinde görev bizleri beklerken, Co-Op görevlerde üç arkadaşımızla birlikte dev boss’lara karşı mücadele ediyor, dünyanın dört bir yanından oyuncularla PvP arena savaşına giriyoruz.

Sosyal yönü de (diğer oyuncularla etkileşim, görev kabul etme, savaş takımı oluşturma vs) ağır basan FPS oyununda silah çeşitliliği de tatmin edici seviyede. Tabancalar, ağır silah tabancalar, av tüfekleri, keskin nişancı tüfekleri, roketatarları da içine alan 200 çeşit silahın yanında toplayabileceğiniz 500’ün üzerinde zırh parçası bulunmakta. En güzeli de; dilediğinizi alabiliyorsunuz. Sınıf yok, kısıtlama yok!