Farklı özellikler ve silahlarla donatılmış yüzlerce savaşçıdan dilediğinizi seçerek düşman birliklerinin sığınaklarına baskınlar vererek ganimet toplayacağınız Shelter War, mobil platformda Android işletim sistemine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan eşsiz bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve nefes kesen savaş senaryoları ile oyunculara benzersiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, kendi barınağınızı inşa ederek düşmanlarınızın barınaklarına saldırı hazırlığı yapmak ve aksiyon dolu ganimet savaşlarına katılarak zorlu görevler üstlenmektir.

Seviye atlayarak ordunuzdaki asker sayısını artırabilir ve mevcut askerlerinizi geliştirebilirsiniz. Barınaklara baskınlar düzenleyerek rakiplerinizi gafil avlayabilir ve onlara diz çöktürebilirsiniz. Sürükleyici savaş hikayeleri ve macera dolu bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda güçlü askerler ve türlü tuzaklarla donatılmış yüzlerce gizli barınak yer almaktadır. Ayrıca zorlu görevlerden oluşan uçsuz bucaksız bir görev haritası bulunmaktadır.

Rol oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak sunulan Shelter War ile sizde rakiplerinizle birebir savaşarak ganimet toplayabilir ve ordunuzu güçlendirerek düşmanlarınıza diz çöktürebilirsiniz.