Sheriff vs Cowboys, vahşi batı temalı aksiyon yüklü side-scrolling oyunu. Yan kamera açısından oynanış sunan ateş etme odaklı vahşi batı oyunu, retro grafik ve müziklere sahip. Eski nesil oyuncuların daha fazla keyif alarak oynayacağını düşündüğüm yapım, vakit geçirmek için birebir.

Android platformuna özel çıkış yapan vahşi batı oyununda kasabanıza saldıran haydutlara karşı mücadele ediyorsunuz. Kasaba halkının can ve mal güvenliğinden sorumlusunuz. Kovboy olarak başlıyorsunuz ancak kötü adamları öldürdükçe rütbeniz artıyor, şerifliğe kadar yükseliyorsunuz. Sayıları hızla artan tehlikeli adamlarla mücadele edebilmeniz için elbette cephaneliğiniz sağlam olmalı. Silahlarınızı yenilemeniz de önemli.

Sheriff vs Cowboys Özellikleri: