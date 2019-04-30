Esrarengiz bir evde gezinerek ipucu toplayabileceğiniz ve gizli nesneleri bularak geniş bir koleksiyon oluşturabileceğiniz Shiver: Poltergeist CE, Mobil platformda klasik kategoride yer alan ve binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor.

Etkileyici grafikleri ve ürpertici mekanları ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, hayaletlerin yer aldığı bir evde çeşitli araştırmalar yaparak kayıp objeleri bulmak ve görevleri tamamlamaktır. Oyunda, İngiltere’deki akrabasından kendisine miras kalan bir karakterin başından geçenler konu alınmıştır. Miras olarak bırakılan evde hayaletler ve periler yer almaktadır. Evin tüm odalarını dolaşarak gizli nesneleri bulmalı ve topladığınız ipuçlarından yararlanarak görevleri tamamlamalısınız.

Bölümlerde onlarca farklı bulmaca ve eşleştirme oyunları yer almaktadır. Bu oyunlarda başarılı olarak çeşitli ipuçlarına ulaşabilir ve kayıp objeleri bularak yeni mekanların kilidini açabilirsiniz. Maceraya doyabileceğiniz sürükleyici bir oyun sizleri bekliyor.

Android işletim sistemini içeren tüm cihazlardan kolaylıkla oynayabileceğiniz ve bağımlısı olabileceğiniz Shiver: Poltergeist CE, geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken kaliteli bir oyundur.