Shoot n Loot tek parmakla oynanabilir olarak geliştirilmiş ve hızlı savaş sahnelerine sahip bir aksiyon oyunudur. Shoot n Loot'ta aralıksız korsan eylemi sizi bekliyor.

Silahlanmış bir kahramanın rolünü oynayacaksın. Karakteriniz tüm engellerin üstesinden gelecek, sonsuz mermi dalgalarından kurtulacak ve düşmanları yok etmek için reaksiyon hızınıza ve yeteneğinize ihtiyaç duyacak. Hedef arama füzeleri, mayınlar ve kalkanlar gibi geliştirmeler bularak güçleneceksiniz.

Seviyeleri hızla atla ve silahlı pislikleri suratlarının ortasından ya da arkalarından vur. Tercih senin ancak er ya da geç sen de tekmeyi yiyebilirsin. Günün sonunda havadaki mermi sayısı toplam oksijen miktarından çok daha fazla olacak.

Hayatta kalmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış sayısız benzersiz yetenek kombinasyonları yaratmanın keyfini çıkarın. Tüm dünyaları keşfedin ve gerçek bir kahraman olduğunuzu kanıtlayın!