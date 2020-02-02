Android ve İOS işletim sistemlerini barındıran tüm mobil cihazlara kolaylıkla kurabileceğiniz ve bağımlısı olacağınız Sid Story, eşsiz tasarımlara ve ölümcül özelliklere sahip birbirinden güzel savaşçı karakterleri yöneterek aksiyon dolu anlar yaşayacağınız benzersiz bir oyundur.

Etkileyici fizikleri ve farklı özellikleriyle her biri ölümcül güce sahip olan onlarca savaş kahramanının yer aldığı bu oyunda amaç, dilediğiniz savaşçı kartını seçerek rakiplerinizin hamlelerine anında karşılık vermek ve ganimet savaşlarına katılmaktır.

Seviye atladıkça daha fazla savaşçı kartının kilidini açabilir ve koleksiyonunuzu genişleterek savaşlardaki hamle sayınızı artırabilirsiniz. Ayrıca avatarlarınızı geliştirerek yeni özellikler ekleyebilir ve şık kostümler alabilirsiniz.

Efsane bir kılıç şövalyesi olarak karşınıza çıkan tüm rakiplerinizi tek tek yenebilir ve dünya çapındaki güçlü oyuncularla kozlarınızı paylaşabilirsiniz.

Etkileyici karakterleri ve sürükleyici savaş senaryoları ile sıkılmadan oynayacağınız kaliteli bir oyun sizleri bekliyor.

Hiçbir ücret ödemeden cihazınıza kuracağınız ve keyifle oynayacağınız Sid Story,mobil platformda kağıt oyunları arasında yer alan ve geniş bir kitleye hitap eden eğlenceli bir oyun olarak öne çıkıyor.