Özel görevlere gönderilerek esir alınmış arkadaşlarınızı kurtarmak için aksiyon dolu bir mücadelenin içine gireceğiniz ve kanlı çatışmalara katılarak hayatta kalmak için öldüreceğiniz SIERRA 7 - Tactical Shooter, mobil platformda Android ve İOS sürümleri ile iki farklı mecrada oyun severlerin hizmetine sunulan sürükleyici bir oyundur.

Gerçekçi kontrolleri ve aksiyon dolu savaş sahneleri ile oyunculara benzersiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, görev haritasında yer alan savaş bölgelerine giderek özel kurtarma operasyonları düzenlemek ve esir alınan arkadaşlarınızı kurtarmak için tehlikeli mekanlarda kanlı çatışmalara katılmaktır.

Oyunun kontrolleri oldukça hassas ve zordur. Nişan almak için nefesinizi tutmalı ve elinizi titretmeden tetiğe basmalısınız. Aksi taktirde hedefi şaşırabilir ve ikinci bir şans bulamadan ölümle burun buruna gelebilirsiniz.

Gerçekçi çatışmalara girerek onlarca farklı silahı kullanma fırsatı bulacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Aksiyon oyunları arasında bulunan ve ücretsiz olarak hizmet veren SIERRA 7 - Tactical Shooter, oldukça geniş bir oyuncu grubu tarafından tercih edilmektedir.