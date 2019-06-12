Sihirly, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir fal baktırma uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Gerçek yorumculara kahve fallarınızı yorumlatma imkanı bulabileceğiniz uygulamada kolay ve kullanışlı bir arayüz yer alıyor.

Diğer kahve falı uygulamaları gibi fotoğraf çekme usulüyle çalışan Sihirly uygulaması, gerçek yorumcular tarafından yorumlanan kahve fallarını kullanıcılarının hizmetine sunuyor. Ücretsiz fal baktırabileceğiniz uygulamada rüya tabirleri ve burç yorumları gibi servisleri de kullanabiliyorsunuz. Kızların beğenerek kullanabileceğini düşündüğüm Sihirly uygulaması sesli ya da yazılı görüşme imkanı da sunuyor. 7/24 istediğiniz zaman kahve fallarınıza baktırabileceğiniz Sihirly uygulamasında el falına da baktırabiliyorsunuz. Bu tarz işlerle yakından ilgilenenlerin beğenerek kullanabileceğini düşündüğüm Sihirly, mutlaka denenmesi gereken bir uygulama. Renkli görselleri ve zengin servis içeriğiyle hizmet sunan Sihirly uygulaması, işini iyi yapıyor.

Sihirly uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.