Sinefil Bilgi Yarışması

Sinefil, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bilgi yarışması oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Sinema severlerin beğenerek oynayabileceği türden bir oyun olan Sinefil ile sinema bilginizi yarıştırıyorsunuz.

Eğlenceli ve keyifli bir bilgi yarışması olarak karşımıza çıkan Sinefil, film izlemeyi seven ve sinema kültürüyle ilgilenen herkesin hoşuna gidebilecek bir oyundur. Sinema ve TV dünyasında ne kadar hakim olduğunuzu ortaya koyabileceğiniz oyunda sorulara doğru cevaplar vererek ilerlemeye çalışıyorsunuz. Yeşilçamdan Hollywood'a kadar efsane filmlerin hakkında ilginç sorularla karşılaşabileceğiniz oyunda dikkatli olmanız gerekiyor. Yediden yetmişe herkesin beğenerek oynayabileceği düşündüğüm Sinefil, boş zamanlarınızı da değerlendirebileceğiniz bir oyun diyebiliirm. Kullanışlı menüleri ve kolay oynanışıyla da ön plana çıkan Sinefil sizleri bekliyor. Ayrıca oyunda farklı oyun modlarıyla da oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz.

Sinefil oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.