Skateboard FE3D 2, Android telefon/tablette oynanabilir en iyi kaykay oyunlarından biri. Profesyonel kaykaycıların kendi oyunları kadar kaliteli olduğunu söylemem gerek. Grafikler, animasyonlar, kontrol sistemi, her şey mükemmel. Üstelik indirmesi de oynaması da ücretsiz, satın alım içermiyor ve sadece 84MB yer kaplıyor.

Mobilde en çok indirilip oynanan kaykay oyunları arasında olan Skateboard FE3D’nin ikincisinde grafikler, fizikler, animasyonlar kısacası göze çarpan tüm detaylar elden geçirilmiş. İlk oyunu oynamış olun olmayın, kaykay oyununu seviyorsanız tavsiye ederim. Şehrin etkiletici noktalarında, parklarda kaykayınızla şov yapıyorsunuz. Gerçekte bir kaykayla yapılabilecek hareketleri oyunda yapıyorsunuz. Zor hareketleri yaparsanız yetenek puanı kazanıyor, karakterinizi geliştiriyorsunuz. Bu arada arcade, kaykay ve serbest olmak üzere üç oyun modu var.