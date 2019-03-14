Android ve İOS sürümleri ile her iki platformda da oyun tutkunlarıyla buluşan ve ücretsiz olarak sunulan Ski Station, kendi kayak merkezinizi kurabileceğiniz ve yönetebileceğiniz eğlence dolu bir oyundur.

Kaliteli grafikleri ve keyif verici müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, sıfırdan bir kayak merkezi inşa etmek ve olabildiğince fazla ziyaretçi çekerek çok miktarda para kazanmaktır. Hayalinizdeki kayak eğlence alanını kurarak sıra dışı bir deneyim edinebilir ve sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabilirsiniz.

Mobil platformda spor oyunları arasında kendisine yer bulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden bu oyunda yapmanız gereken, kayak merkezinize farklı eğlence alanları inşa etmek ve makineleri yükselterek daha gelişmiş bir merkeze sahip olmaktır. Kayak istasyonlarının verimliliğini artırmalı ve daha çok müşterinin ilgisini çekmelisiniz. Bu sayede seviye atlayabilir ve yeni kayak aletlerinin kilidini açabilirsiniz.

Binlerce oyun sever tarafından keyifle oynanan ve her geçen gün daha fazla oyuncunun dikkatini çeken Ski Station, farklı bir deneyim kazanabileceğiniz kaliteli bir oyundur.