Skin Motion uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan yaratıcı dövme çalışmaları oluşturabilirsiniz.

Dövme yaptırmak istiyor, fakat bir türlü karar veremiyorsanız aceleci davranmamanızı tavsiye ediyoruz. Hayatınız boyunca vücudunuzda taşıyacağınız kalıcı bir çalışma yaptırmadan önce, sizin için ne ifade ettiğini iyice düşünüp tartmanız gerekiyor. Bu konuda size yardımcı olacak ve hiç pişman olmayacağınız bir dövmeye sahip olabileceğiniz Skin Motion uygulamasında, kaydettiğiniz bir sesin dalgalarından dövme çalışması ortaya çıkarabilirsiniz. Çocuğunuzun ilk kelimeleri, sevdiklerinizin sesleri, favori şarkınız veya buna benzer anlamlı sesleri kaydederek, oluşturacağınız ses dalgalarını bir dövmeye dönüştüren uygulama gerçekten iyi düşünülmüş.