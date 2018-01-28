Skin Motion ile kaydettiğiniz ses dalgalarından dövme yaptırabiliyorsunuz.
Skin Motion uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan yaratıcı dövme çalışmaları oluşturabilirsiniz.
Dövme yaptırmak istiyor, fakat bir türlü karar veremiyorsanız aceleci davranmamanızı tavsiye ediyoruz. Hayatınız boyunca vücudunuzda taşıyacağınız kalıcı bir çalışma yaptırmadan önce, sizin için ne ifade ettiğini iyice düşünüp tartmanız gerekiyor. Bu konuda size yardımcı olacak ve hiç pişman olmayacağınız bir dövmeye sahip olabileceğiniz Skin Motion uygulamasında, kaydettiğiniz bir sesin dalgalarından dövme çalışması ortaya çıkarabilirsiniz. Çocuğunuzun ilk kelimeleri, sevdiklerinizin sesleri, favori şarkınız veya buna benzer anlamlı sesleri kaydederek, oluşturacağınız ses dalgalarını bir dövmeye dönüştüren uygulama gerçekten iyi düşünülmüş.
Oluşturduğunuz sesleri Skin Motion iş ortağı olan dövmecilere giderek vücudunuza yaptırabileceğiniz uygulamanın bir başka güzel özelliği de, yaptırdığınız dövmeyi artırılmış gerçeklik teknolojisi ile uygulama üzerinden tarattığınızda o sesi otomatik olarak oynatabiliyorsunuz. Eğer siz de ömrünüz boyunca pişman olmayacağınız kalıcı bir anı oluşturmak istiyorsanız, Skin Motion uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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