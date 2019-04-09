Sky Bowling, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve basit bir bowling oyunu olarak dikkat çekiyor.

Tek başınıza ya da arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz sürükleyici bir bowling oyunu olan Sky Bowling, labutları devirerek puanlar kazanmaya çalıştığınız bir oyundur. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda uygun açıyı ve hızı ayarlayarak labutları devirmeye çalışıyorsunuz. Telefona karşı ya da tek telefon üzerinden arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz oyunda dikkatli olmanız gerekiyor. Reflekslerinizi de iyi kullanmanız gereken oyunda oldukça basit bir oynanış yer alıyor. Bu tarz oyunları seviyorsanız mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi diyebilirim. Sky Bowling sizleri bekliyor.

Sky Bowling oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.