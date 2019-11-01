Sky Roller, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir mobil oyun olarak dikkat çekiyor.

Birbirinden zorlu bölümleriyle dikkat çeken bir mobil oyun olan Sky Roller, reflekslerinizi sınayıp zevkli zaman geçirebileceğiniz bir oyundur. Harika bir deneyim yaşayabileceğiniz oyunda becerilerinizi sınıyorsunuz. Onlarca zorlu bölümün üstesinden gelmeniz gereken oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Engellerin de üstesinden gelmek için mücadele edebileceğiniz oyunda doğru yolları seçmeniz gerekiyor. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Sky Roller sizleri bekliyor.Sky Roller oyununu sakın kaçırmayın.

Sky Roller oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.