Slap Kings, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli ve eğlenceli bir aksiyon oyunudur.

Eğlenceli atmosferi ve sürükleyici etkisiyle dikkat çeken Slap Kings oyununda rakiplerinize tokat atıyorsunuz. Basit bir oynanışa sahip olan oyunda tek yapmanız gereken en uygun zamanlarda ekrana dokunmak ve en sert tokatı atmak. Oldukça eğlenceli bir deneyim sunan oyunda tüm rakiplerinizi alt etmeniz gerekiyor. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin mutlaka denemesi gereken Slap Kings oyununda işiniz de bir hayli zor.

Renkli görselleri ve bağımlılık yapıcı etkisiyle ön plana çıkan Slap Kings oyunu telefonlarınızda mutlaka yer almalı.

Slap Kings oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.