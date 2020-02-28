Slap That, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunudur.

Oldukça eğlenceli bir atmosfer sunan Slap That oyununda karşınıza çıkanları tokatlıyor ve levelleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. En iyi vuruşunuzu yaparak puanlar toplamanız gereken oyunda dikkatli olmanız da gerekiyor. En iyi tokatcı olmak için mücadele etmeniz gereken oyunda herkesi tokatlayarak stres atıyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda keyifli bir deneyim de yaşayabiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız eğer Slap That mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun. Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda tek yapmanız gereken en uygun zamanda ekrana dokunmak.

Slap That oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.